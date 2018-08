La televisión y la Casa Real: las primeras censuras y los toques de atención. (segunda parte)

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Ayer empecé esta serie (que acaba mañana) sobre cómo la televisión española, en plena democracia, ha ido cubriendo los asuntos de la monarquía. Para escribir esta crónica he vuelto a consultar un libro que me dejó fuera de juego: Juan Carlos I. La biografía sin silencios "la biografía del rey Juan Carlos I que ni la Casa Real ni los grandes medios de comunicación quieren que leas". Hubo un día en el que todo habría podido saltar por los aires. Pero no saltó. Y perdimos un tiempo precioso. Canal 9 podría haber hecho historia de verdad.