El teletrabajo llega al Sonorama: los nómadas digitales echan el ordenador a la mochila

La posibilidad de compatibilizar trabajo y disfrute durante el Sonorama, el festival de música que se celebra hasta el domingo en Aranda de Duero (Burgos), ha llevado a los espacios compartidos de trabajo de la localidad a vivir un aluvión de solicitudes de sonorámicos que no quieren renunciar a disfrutar de esta cita musical pese a que les toque cumplir con su jornada laboral.
#Traducción_literal
Sospecho que ambas acepciones pueden convivir y describir a los mismos imbéciles.
Edit: Acabo de recordar de un jefe que tuve, capaz de hacer el camino de santiago sin pedir vacaciones, supuestamente trabajando durante el trayecto, pero este personaje va en otra categoría.
Llamarlos "neotiesos" es de los más suave que se me ocurre. Padefos o traidores a la clase obrera igual suenan demasiado pomposos para los gilipollas que nos quieren hacer creer que no se puede tener vida sin trabajar. Intentar defender a esa gente dice mucho de ti y tu nula conciencia de clase.