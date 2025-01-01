edición general
1 meneos
27 clics

El teletrabajo llega al Sonorama: los nómadas digitales echan el ordenador a la mochila

La posibilidad de compatibilizar trabajo y disfrute durante el Sonorama, el festival de música que se celebra hasta el domingo en Aranda de Duero (Burgos), ha llevado a los espacios compartidos de trabajo de la localidad a vivir un aluvión de solicitudes de sonorámicos que no quieren renunciar a disfrutar de esta cita musical pese a que les toque cumplir con su jornada laboral.

| etiquetas: sonorama , nómadas digitales , teletrabajo
1 0 3 K -9 actualidad
7 comentarios
1 0 3 K -9 actualidad
#2 fasta
Buena distopía si no te puedes coger uno o varios días libres y tienes que seguir trabajando
2 K 35
frg #6 frg
#2 ¡Para nada! Es sólo gente que les "gusta trabajar". Hasta tenemos alguno capaz de sacarles la cara, llamando "vagos" sin mencionarlo a los demás. xD
1 K 25
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
"Nómadas digitales" = monguers posturetas cuyo único afán es dejar claro en sus redes sociales de lo superguays que son trabajando en cualquier puto sitio, incluso en festivales de música.

#Traducción_literal
1 K 24
frg #3 frg *
#1 Yo los llamaría "neotiesos" porque no pueden dejar de trabajar ni estando en un puto festival.

Sospecho que ambas acepciones pueden convivir y describir a los mismos imbéciles.

Edit: Acabo de recordar de un jefe que tuve, capaz de hacer el camino de santiago sin pedir vacaciones, supuestamente trabajando durante el trayecto, pero este personaje va en otra categoría.
2 K 34
#4 danifart
#3 debe ser una amargura la vida de los que os pensais que el trabajo es una especie de tortura o algo desagradable que hay que desear hacer lo mínimo posible. Mucha gente simplemente disfruta haciendo lo que les apasiona y llamarlos neotiesos dice mucho de ti.
0 K 6
frg #5 frg *
#4 Hay que saber separar trabajo y placer. Si no sabes hacerlo tienes un problema.

Llamarlos "neotiesos" es de los más suave que se me ocurre. Padefos o traidores a la clase obrera igual suenan demasiado pomposos para los gilipollas que nos quieren hacer creer que no se puede tener vida sin trabajar. Intentar defender a esa gente dice mucho de ti y tu nula conciencia de clase.
0 K 13
#7 alamajar
#4 como estas haciendo ahora?
0 K 9

menéame