El teletrabajo llega al Sonorama: los nómadas digitales echan el ordenador a la mochila

La posibilidad de compatibilizar trabajo y disfrute durante el Sonorama, el festival de música que se celebra hasta el domingo en Aranda de Duero (Burgos), ha llevado a los espacios compartidos de trabajo de la localidad a vivir un aluvión de solicitudes de sonorámicos que no quieren renunciar a disfrutar de esta cita musical pese a que les toque cumplir con su jornada laboral.