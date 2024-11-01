Telepedro destapa las vergüenzas de Teleayuso o Telebonilla

Precisamente coincidiendo con este resurgir de TVE en lo alto de la parrilla televisiva nacional, los dos partidos que encabezan la oposición parlamentaria, PP y Vox, han unido sus fuerzas para redoblar aldabonazos dialécticos contra el buen hacer profesional de estos programas de la televisión pública nacional, cuyo veredicto dictan los propios espectadores a diario y los listados diarios de audiencias medias de cada canal televisivo. Desde el PP no han dudado en llamar “Telepedro” a TVE y acusar a la dirección de Informativos de la televisión
| etiquetas: pedro sánchez , ayuso , moreno bonilla , televisión
Dar a los ratios de audiencia una capacidad de validación de la calidad del programa en cuestión es una falacia ad pupulum de manual.
Si son buenos programas no va a ser por eso. Y me parece que jugar con esta falacia te puede salir fácilmente por la culata cuando menos te lo esperas.
Pero da una idea sobre eso de "las voces conservadoras estan siendo silenciadas"
Resulta que la realidad en este pais es que si hay una voz silenciada en los medios. En la inmensa mayoria de ellos. Es la progresista. Las pseudo cadenas progresistas privadas (hola la sexta) son tan obvias en su quintacolumnismo que da la risa y las demás barren hacia un centro derecha, derecha sin miramientos. En cuanto ha aparecido una alternativa, una, de centro izquierda (y suavecito) se ha hinchado a ganar televidentes.
Y eso debaria dar que pensar sobre las relaciones de poder en los medios de este pais