Telemadrid vuelve a hablar del Metro tras siete días de caos para anunciar el pago con tarjeta de crédito en 2027, dos años después de lo prometido

Ocho días después del caos ininterrumpido en varias líneas del metro de Madrid, la televisión autonómica ha decidido volver a hablar de este servicio de transportes fundamental para la comunidad, no precisamente para informar sobre estos incidentes reiterados, sino para anunciar que en 2027 todos los usuarios podrán “pagar a fin de mes y con la mejor tarifa posible” los viajes realizados en metro sin necesidad de tener billetes o abonos, según ha anunciado este miércoles el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

¿Para qué van a invertir en el metro si les van a votar igual?
Un gran avance :troll:
#1 Y hecho con la rapidez necesaria
Tele Madrid anuncia que a partir de ahora los vagones serán del color que decidan los ciudadanos de España en un plebiscito online y los bancos de las estaciones estarán en ese mismo color, esto es realmente importante porque proyecta la capital del mundo a todo el planeta, que digo, a toda la galaxia, también se consultara aprovechando la ocasión si les parece pertinente que el retrato de la baronesa de Quirón presida la entrada de todas las estaciones.
En Mallorca para autobuses interurbanos puedes pagar con tarjeta bancaria y te aplica descuento por usarla y progresivos por número de gente. Una pena que no este implantado también dentro de Palma. Me parece un sistema más practico y menos contaminante que tener una tarjeta para cada ciudad o incluso compañía, sobre todo si te mueves mucho por trabajo o familia.
menéame