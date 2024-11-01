Telemadrid vuelve a hablar del Metro tras siete días de caos para anunciar el pago con tarjeta de crédito en 2027, dos años después de lo prometido

Ocho días después del caos ininterrumpido en varias líneas del metro de Madrid, la televisión autonómica ha decidido volver a hablar de este servicio de transportes fundamental para la comunidad, no precisamente para informar sobre estos incidentes reiterados, sino para anunciar que en 2027 todos los usuarios podrán “pagar a fin de mes y con la mejor tarifa posible” los viajes realizados en metro sin necesidad de tener billetes o abonos, según ha anunciado este miércoles el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.