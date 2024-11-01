·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12859
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
4287
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
3818
clics
El vídeo del ministro Carlos Cuerpo hablando en un perfecto japonés a un grupo de inversores durante su visita a Tokio
4247
clics
4 claves para eliminar los microplásticos de tu vida
3472
clics
La «chapuza» al intentar borrar el nuevo mural de Banksy en Londres: «Han creado un nuevo icono»
más votadas
553
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
694
Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"
432
La hemeroteca del PP retrata a Tellado ante su reflexión sobre el asesinato del activista Charlie Kirk
383
Tellado lo ha vuelto a hacer
402
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
34
meneos
179
clics
Telemadrid se come la noticia falsa sobre Pablo Iglesias de una cuenta parodia y después elimina el rastro de su web: "Son un meme"
Atentos a la última de Telemadrid. Este miércoles en el informativo Telenoticias 1 se comieron con patatas la broma de una cuenta parodia en X sobre Pablo Iglesias.
|
etiquetas
:
telemadrid
,
pablo iglesias
,
meme
28
6
4
K
346
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
28
6
4
K
346
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Eibi6
Mariló Montero seguramente este indignada con esto
3
K
44
#2
Rayder
*
#0
Fue portada
www.meneame.net/story/telemadrid-traga-bulo-iglesias-colegio-privado-i
1
K
35
#3
tomeu
#2
Efectivamente. Gracias
Si algún Admin puede eliminarla, que lo haga, plis
0
K
20
#4
Brill
De comérsela nada, seguramente la difundió a sabiendas. Batalla cultural y eso, que es como llaman ahora a la difamación y ser una fábrica de bulos.
1
K
17
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si algún Admin puede eliminarla, que lo haga, plis