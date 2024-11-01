Telefónica planea la venta de su sede de 'Distrito C' para ingresar hasta 900 millones

Telefónica analiza estos días la venta de su sede corporativa, conocida como Distrito C, en el marco de la revisión estratégica que el grupo desvelará en las próximas semanas. Según ha podido saber elEconomista.es, la compañía se plantea la posibilidad de una transferencia inmobiliaria que incluye los 15 edificios (de entre cinco y once plantas) de Las Tablas, situados en el noreste de Madrid, próxima a Alcobendas.
Parece un chiringo para aparcar políticos y pagar favores con subcontratas. Un auténtico desastre de compañía, si desaparece no creo que nadie la eche de menos.
O2 cuenta con un departamento especial para empresas y PYMES y todas sus necesidades.
Ingresos anuales: £6.510 mil millones Número de empleados:6.500 Sede: Slough, Inglaterra
Una empresa que tendría que haber sido la punta de lanza de la tecnologia en españa y para lo que ha quedado...
Seguramente los venderán y se quedarán de alquiler.
No es algo raro.
O se van a mudar a una nave de alquiler de algún polígono de Getafe?
De repente ha bajado la vivienda un 20% en Madrid...
Argh! Y se quedarán los parásitos de siempre
Lo que está claro, es que si no se usa, hay que darle salida. Pero que no se lo quede ni Amancio ni ningún buitre
No así la parte de la estructura dirigente y sus contratas donde la explotación está al día. Solo hace falta mirar las fachadas con los cables colgando.
Y lo más triste, que las otras operadoras es peor.
Por cierto, estos edificios fueron construidos con recursos públicos que son una maravilla en su construcción pues pueden aguantar ataques y son autosuficientes con grupos propios. Pero las telecomunicaciones ya no hacen falta esas macrosalas de equipos.
Los tendría que recuperar el estado para el servicio público. Están siempre en las mejores ubicaciones en las poblaciones. Yo me comperia una CT
Supongo que estas alturas nadie que entre a trabajar allí va a aceptar condiciones laborales de full oficina y debió empezar a sobrarles sitio.