Telefónica planea la venta de su sede de 'Distrito C' para ingresar hasta 900 millones

Telefónica analiza estos días la venta de su sede corporativa, conocida como Distrito C, en el marco de la revisión estratégica que el grupo desvelará en las próximas semanas. Según ha podido saber elEconomista.es, la compañía se plantea la posibilidad de una transferencia inmobiliaria que incluye los 15 edificios (de entre cinco y once plantas) de Las Tablas, situados en el noreste de Madrid, próxima a Alcobendas.