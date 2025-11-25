edición general
Telefónica cierra el ERE con una propuesta inicial de 6.088 despidos, el 35% de la plantilla

Este martes ha sumado otras 751 salidas en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica SA

| etiquetas: telefónica , ere
