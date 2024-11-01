edición general
7 meneos
24 clics
Tejero pidió su traslado de San Sebastián tras pronunciarse contra la legalidad de la ikurriña

Tejero pidió su traslado de San Sebastián tras pronunciarse contra la legalidad de la ikurriña

Envió un telegrama al entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, en el que mostraba su enérgica disconformidad con la medida

| etiquetas: tejero , 23f , san sebastián , ikurriña
6 1 0 K 73 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
karaskos #1 karaskos
Pues lo normal en un fascista retrógrado que solo ve en blanco y negro.
0 K 8

menéame