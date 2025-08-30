edición general
10 meneos
118 clics
Tecnologías que resisten el olvido

Tecnologías que resisten el olvido

Mientras el mundo corre detrás de actualizaciones, parches y algoritmos que predicen nuestros deseos antes de que los tengamos, hay quienes eligen otro camino. No por nostalgia, sino por convicción. En garajes, foros y ferias especializadas, una comunidad global de usuarios, ingenieros y artistas sostiene una industria paralela: la informática retro. No como reliquia, sino como posibilidad. ¿Y si el futuro que nos prometieron no era el único posible?

| etiquetas: tecnología , retro , informática , estética , funcionalidad , humanismo
8 2 0 K 119 cultura
1 comentarios
8 2 0 K 119 cultura
Torrezzno #1 Torrezzno *
Buen artículo pero falta recomendaciones. Que blogs o canales retro consultáis?

Yo de vez en cuando veo el de sfdx show. No es retro 100% pero hace proyectos interesantes

www.youtube.com/channel/UC9eM3jqq5IfxbGHbuRR_jRw
0 K 14

menéame