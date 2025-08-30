Tecnologías que resisten el olvido

Mientras el mundo corre detrás de actualizaciones, parches y algoritmos que predicen nuestros deseos antes de que los tengamos, hay quienes eligen otro camino. No por nostalgia, sino por convicción. En garajes, foros y ferias especializadas, una comunidad global de usuarios, ingenieros y artistas sostiene una industria paralela: la informática retro. No como reliquia, sino como posibilidad. ¿Y si el futuro que nos prometieron no era el único posible?