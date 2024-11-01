edición general
1 meneos
6 clics

Tecnología digital y fantasías de un mundo administrado

Cuando la política se presenta como una cuestión puramente técnica, la decisión no desaparece; se oculta. La tecnocracia no elimina el poder: lo vuelve opaco.

| etiquetas: tecnología , tecnoliberatarianismo , mundo , administración , fascismo
1 0 0 K 14 politica
sin comentarios
1 0 0 K 14 politica

menéame