Tecnología conquense para detectar y neutralizar drones invasivos

Una empresa especializada en seguridad, ubicada en Cuenca, ofrece un sistema para identificar y mitigar estas aeronaves que no están autorizadas para volar.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Vamos que venden pistolas de interferencias Chinas.
hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico
#1 Siempre me he preguntado si es legal que las posea y use un particular. Porque se pasal el limite de potencia legal por los cojones por mucha direccionalidad que tengan.

Tambien me he preguntado si les han puesto un ruidito que haga ... piumpium
