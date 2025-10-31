edición general
8 meneos
27 clics
Los técnicos superiores sanitarios se plantan: “Sin nosotros, la sanidad no funciona”

Los técnicos superiores sanitarios se plantan: “Sin nosotros, la sanidad no funciona”

La huelga de los técnicos superiores sanitarios cumple este viernes su segunda jornada de paro nacional. Durante estos días en los que los hospitales de toda España están funcionando bajo servicios mínimos, los profesionales están llevando a cabo una labor informativa en las puertas de los hospitales, explicando a los pacientes los motivos de su parón y pidiéndoles disculpas por las posibles consecuencias. “No queremos causar molestias a los usuarios, pero debemos reivindicar derechos que llevamos 40 años esperando”

| etiquetas: técnicos superiores sanitarios , 2º día huelga
6 2 0 K 101 actualidad
2 comentarios
6 2 0 K 101 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Molt be, hacen lo que tienen que hacer. El que no llora no mama
0 K 20
yoma #2 yoma
Y sin los cirujanos, y sin los anestesistas, y sin los enfermeros, y sin los administrativos, y sin los celadores. Es una cadena en la cual cualquier eslabón es necesario.
0 K 12

menéame