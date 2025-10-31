Los técnicos superiores sanitarios se plantan: “Sin nosotros, la sanidad no funciona”

La huelga de los técnicos superiores sanitarios cumple este viernes su segunda jornada de paro nacional. Durante estos días en los que los hospitales de toda España están funcionando bajo servicios mínimos, los profesionales están llevando a cabo una labor informativa en las puertas de los hospitales, explicando a los pacientes los motivos de su parón y pidiéndoles disculpas por las posibles consecuencias. “No queremos causar molestias a los usuarios, pero debemos reivindicar derechos que llevamos 40 años esperando”