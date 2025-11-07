edición general
Los técnicos de Hacienda irán a la huelga por primera vez en 17 años el 26 de noviembre para protestar por la falta de medios

Es la primera huelga que hace este colectivo de unos 8.500 funcionarios desde 2008. Denuncian un control débil a los grandes evasores y cada vez más control a pymes y autónomos. El sindicato mayoritario del colectivo de técnicos de Hacienda, Gestha, ha convocado una huelga para en protesta por la "falta de medios" con la que cuenta este colectivo en la lucha contra el fraude y control del gasto público. Las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82% lo que se debe, en su opinión, al "débil control de los grandes evasores, mientras

reithor #1 reithor
Pues suena bien, medios para ir a por los gordos y los grandes defraudadores
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Campechano Primero se descojona de ellos desde la distancia.
pepel #3 pepel
Si se llega a enterar el novio de Ayuso los empluma, por retrasar su caso.
