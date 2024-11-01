Técnicas de tortura de las cárceles clandestinas de la CIA se usaron en Alligator Alcatraz [ENG]

Amnistía Internacional, tras entrevistar a inmigrantes detenidos, identifica el uso de la caja de confinamiento. Según el informe de AI publicado el viernes, se menciona lo siguiente: Los cuatro hombres entrevistados por Amnistía hablaron de "la caja", descrita como una estructura como una jaula de 2x2 que se ponía en el patio, y a donde se mandaba a detenidos para su castigo. A éstos, se les esposa de pies y manos a anclajes en el suelo