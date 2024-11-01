edición general
13 meneos
45 clics
Técnicas de tortura de las cárceles clandestinas de la CIA se usaron en Alligator Alcatraz [ENG]

Técnicas de tortura de las cárceles clandestinas de la CIA se usaron en Alligator Alcatraz [ENG]

Amnistía Internacional, tras entrevistar a inmigrantes detenidos, identifica el uso de la caja de confinamiento. Según el informe de AI publicado el viernes, se menciona lo siguiente: Los cuatro hombres entrevistados por Amnistía hablaron de "la caja", descrita como una estructura como una jaula de 2x2 que se ponía en el patio, y a donde se mandaba a detenidos para su castigo. A éstos, se les esposa de pies y manos a anclajes en el suelo

| etiquetas: alligator alcatraz , florida , ice , tortura , cia , ee.uu
11 2 0 K 149 CamisaParda
3 comentarios
11 2 0 K 149 CamisaParda
themarquesito #1 themarquesito
2x2 es una medida dada en pies, que en centímetros equivale a 60x60
5 K 70
Pacman #2 Pacman
#1 evidentemente esto es para inmigrantes. Un americano medio no cabe ahí
0 K 11

menéame