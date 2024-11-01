edición general
¿Es tecnicamente tonto Núñez Feijóo, o, simplemente, de derechas?

La estupidez humana es un tema que, a lo largo de la historia, ha sido objeto de análisis por parte de eminentes pensadores. Desde Aristóteles hasta Paul Tabori, pasando por Erasmo, han sido muchos los que se han ocupado de definir en que consiste la incompetencia cognitiva del género humano. Yo me quedo con el profesor Carlo María Cipolla, quien define, objetivamente, la cualidad definitiva del tonto: es aquel cuyas acciones perjudican tanto a él como a los demás. Diferencia así al tonto del malvado, del ingenuo y del inteligente,

Leon_Bocanegra
Gentuza. Eso es lo que es. Mala persona intentando conseguir el voto de otras malas personas.


Bueno y un poco subnormal también. Eso no se le vamos a quitar al pobre.
4
MiguelDeUnamano
La duda ofende.
0
Quel
Creo que la estrategia es brillante y está dando grandes resultados. Insinuar que la mitad de votantes, a los que quieres convencer para que te voten, son "tontos", es la mejor de las estrategias.
:palm:

Un plan perfecto. Sin fisuras.
:shit:
1
Leon_Bocanegra
#5 quién está llamando tontos a los votantes?
0
Quel
#7 Si yo digo; ¿ Tu eres ingenuo o simplemente eres de izquierdas ? Realmente crees que en esa pregunta no hay una insinuación sobre los "de izquierdas" ?

'enga. No me seas tan hipócrita.
:roll:
0
pazentrelosmundos
Son excluyentes?
0
Kantinero
Flanders, sin la ayuda de los medios afines sería un cero como una plaza de toros
0
canduteria
Un golfo ladrón si es, bastante cazurro también. Suelta cada gilipollez que evidencia que inteligente no es.
0

