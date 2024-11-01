¿Es tecnicamente tonto Núñez Feijóo, o, simplemente, de derechas?

La estupidez humana es un tema que, a lo largo de la historia, ha sido objeto de análisis por parte de eminentes pensadores. Desde Aristóteles hasta Paul Tabori, pasando por Erasmo, han sido muchos los que se han ocupado de definir en que consiste la incompetencia cognitiva del género humano. Yo me quedo con el profesor Carlo María Cipolla, quien define, objetivamente, la cualidad definitiva del tonto: es aquel cuyas acciones perjudican tanto a él como a los demás. Diferencia así al tonto del malvado, del ingenuo y del inteligente,