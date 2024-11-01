La técnica de clonación viral de una YouTuber revoluciona el mercado de plantas raras

El mercado de plantas raras es un mercado de coleccionistas que buscan especímenes únicos, y que tiende a tener precios inflados. Sin embargo, la youtuber Plants in Jars ha revolucionado sin querer este mercado mediante el uso del cultivo de tejidos, una técnica que permite la rápida replicación de especies vegetales. La aplicación de esta técnica desafía las tendencias del propio mercado, ya que ahora cualquiera puede replicar especies que antes eran difíciles de encontrar, amenazando poder seguir clasificando a estas plantas como “raras”.