El «plan de paz» de 28 puntos del director de circo para Ucrania podría verse como una foca mascota chapoteando en un estanque para entretener a la audiencia. Y a continuación, pasamos a otra atracción. Sin embargo, si se lo toma en serio –y eso no requiere ni pizca de duda, sino un barril de sal– es como un gemelo del “plan” del director de circo para Gaza, esta vez con el objetivo de arrebatar una lamentable “victoria” de las fauces de la propia derrota estratégica de facto del Imperio del Caos.