Los taxistas que escuchan la COPE circulan un 40% más rápido

"A los taxistas que no son afines a la emisora, la exposición a su programación les provoca mayores concentraciones de adrenalina y cortisol en la sangre”, apunta el estudio. “El taxista lo pasa mal y se expone a sufrir patologías cardiacas pero a cambio ofrece el mejor servicio”, añade. La Federación insiste en que el dopaje radiofónico “está totalmente desaconsejado y es un peligro”. “Cuando tengo mucha prisa me subo a un taxi con la COPE, pero sólo si no hay más remedio" - explica un usuario del País Vasco.

Asimismov #1 Asimismov
Y consumen menos bombonas de butano.
#2 Leovigildo
Van endemoniaos...
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
a tope con la cope
