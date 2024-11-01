Las tasas de mortalidad aumentaron en las salas de emergencia de los hospitales privatizados. [ENG]

Tras la adquisición de hospitales por empresas de capital privado, la tasa de mortalidad de pacientes en urgencias aumentó un 13 % en comparación con hospitales similares, según un estudio publicado esta semana en Annals of Internal Medicine. El estudio, que comparó los resultados en hospitales durante un período de 10 años, aporta nueva evidencia a estudios previos que muestran resultados perjudiciales para los pacientes y mayores costos en las entidades sanitarias propiedad de inversores con ánimo de lucro.