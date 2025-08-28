La tarta de queso y la denominación de origen inventada

La tarta de queso vasca es una entelequia. Imagino la amarga decepción que sufren todos esos turistas nacionales, internacionales y a este paso cósmicos al descubrir que la dulcería made in Euskadi tiene poco que ver con Instagram: la inmensa mayoría de las pastelerías del País Vasco no tienen tarta de queso y aunque este postre esté más visto que el tebeo dentro del mundo hostelero, sigue siendo más probable encontrarse una «tarta de queso vasca» en un restaurante de Madrid que en uno de Durango. La dichosa tarta es un camelo identitario.
| etiquetas: tarta de queso , santiago rivera , la viña
Hoy día puedes obtener cualquier producto de cualquier sitio en cualquier época del año, y esa identidad solo puede venir por unas condiciones climáticas específicas (para curar jamones o quesos), o de una raza animal… » ver todo el comentario
Se lo hice saber al camarero y me respondió que eran riojanos porque llevaban pimentón de la Vera.
Le indique que ese pimentón tampoco es riojano y su respuesta fue que si lleva pimentón es a la riojana.
Así que sí, estereotipos.
Y eso ya no lo discuten ni los propios vascos.
Quesadillas de horno
Has de majar el queso fresco, métele huevos hasta que esté blando, échale un poco de hierbabuena molida; echa a cada libra de queso un cuarterón de azúcar, un poco de manteca de vacas, y harás unos vasitos anchuelos y bajos, e hínchelos de este batido, y después de cocidos échales un poco de buena miel por encima.
La comida tradicional vasca es potaje, alubias, vainas, lentejas, garbanzos, y de postre queso.
Simplemente la expresion "tienen tarta de queso gallega" la he oido muchas veces en muchos restaurantes.
es un poco como el pastel de crema ( carolinas) que en bilbao gusta mucho tambien..