Tarjetas de béisbol antiguas [Eng]  

La magnífica colección de Benjamin K. Edwards de la Biblioteca , que incluye unas 2100 tarjetas de béisbol de 1887 a 1914, forma parte de los conjuntos de imágenes libres de derechos de autor de la Biblioteca, de uso y reutilización gratuitos. Hay más de 100 conjuntos seleccionados, que incluyen carteles de la época dorada de los viajes , el arte del libro , aviones reales e imaginarios , etc. Distribuidas en paquetes de cigarrillos, estas tarjetas fueron las precursoras de las modernas tarjetas coleccionables deportivas.