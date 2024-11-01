edición general
2 meneos
19 clics

Tarjetas de béisbol antiguas [Eng]  

La magnífica colección de Benjamin K. Edwards de la Biblioteca , que incluye unas 2100 tarjetas de béisbol de 1887 a 1914, forma parte de los conjuntos de imágenes libres de derechos de autor de la Biblioteca, de uso y reutilización gratuitos. Hay más de 100 conjuntos seleccionados, que incluyen carteles de la época dorada de los viajes , el arte del libro , aviones reales e imaginarios , etc. Distribuidas en paquetes de cigarrillos, estas tarjetas fueron las precursoras de las modernas tarjetas coleccionables deportivas.

| etiquetas: béisbol , tarjetas , cromos
1 1 1 K 20 Estampa
1 comentarios
1 1 1 K 20 Estampa
estemenda #1 estemenda *
¿Los cromos venían con los cigarrillos ? o_o
No hay nada más infantil que un yanki.
0 K 11

menéame