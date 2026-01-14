edición general
5 meneos
29 clics
La tarifa regulada de la luz se desliga un 55% del precio del mercado mayorista y será menos volátil

La tarifa regulada de la luz se desliga un 55% del precio del mercado mayorista y será menos volátil

El ‘pool’ solo ponderará en el PVPC un 45% y, el resto tendrá como referencia las cotizaciones de los mercados a plazo, que bajan este año un 9%. Desde el pasado 1 de enero, en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) las cotizaciones del mercado mayorista de la electricidad (pool) solo pesarán el 45% (el 55% restante dependerá de la evolución de los mercados a plazo). De esta manera se completa la reforma que el Gobierno aprobó hace tres años

| etiquetas: pvpc , tarifa regulada , electricidad , pool , subasta diaria
4 1 0 K 50 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
dudo #4 dudo
Pues yo me he vuelto del libre al PVPC, y pese a que Naturgy aseguraba que iba a pagar más, resulta que pago menos.

Venia pagando mas de 40€ y me iban a subir el precio, y he bajado a los 30€.
2 K 27
#5 bibubibu
Del PVPC toda la vida, sigue siendo lo más barato siempre. En el cómputo global de todo un año, sales ganando.
1 K 21
asola33 #8 asola33
#5 Estoy en PVPC, pero con un ojo en los precios por horas. No me obsesiono pero si lo tengo en cuenta.
0 K 14
berkut #6 berkut
Han convertido la tarifa regulada en un puto bingo. A ver si la van arreglando un poco
0 K 11
Suigetsu #7 Suigetsu
#6 De bingo nada, sigue el precio del mercado mayorista. Si hay mucho viento y/o sol producir sale muy barato y esto reperecute a los consumidores. Si hay nubess sin una brisa de aire pues también.
0 K 11
#1 meneandotela
Y eso es bueno o malo para el pequeño consumidor?
0 K 6
nopolar #2 nopolar
#1 Yo me imagino que las horas caras seguirán igual y las baratas dejarán de estar a 3 céntimos... espero equivocarme :-(
0 K 8
Suigetsu #3 Suigetsu *
#1 Reducir la variabilidad de un mes a otro, a cambio de tener repartidos los meses caros en los meses baratos...
Si se hace bien al año se debería de pagar lo mismo (a no ser que te dediques a consumir a tope en los días que está la electricidad barata). Igualmente estos cambios siempre pienso que para el consumidor acabará pagando más seguro y la intención es hacer menos atractivo el mercado PVPC para que la gente se vaya al libre.
3 K 50

menéame