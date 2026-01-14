La tarifa regulada de la luz se desliga un 55% del precio del mercado mayorista y será menos volátil

El ‘pool’ solo ponderará en el PVPC un 45% y, el resto tendrá como referencia las cotizaciones de los mercados a plazo, que bajan este año un 9%. Desde el pasado 1 de enero, en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) las cotizaciones del mercado mayorista de la electricidad (pool) solo pesarán el 45% (el 55% restante dependerá de la evolución de los mercados a plazo). De esta manera se completa la reforma que el Gobierno aprobó hace tres años