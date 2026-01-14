La tarifa regulada de la luz se desliga un 55% del precio del mercado mayorista y será menos volátil

El ‘pool’ solo ponderará en el PVPC un 45% y, el resto tendrá como referencia las cotizaciones de los mercados a plazo, que bajan este año un 9%. Desde el pasado 1 de enero, en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) las cotizaciones del mercado mayorista de la electricidad (pool) solo pesarán el 45% (el 55% restante dependerá de la evolución de los mercados a plazo). De esta manera se completa la reforma que el Gobierno aprobó hace tres años
| etiquetas: pvpc , tarifa regulada , electricidad , pool , subasta diaria
Venia pagando mas de 40€ y me iban a subir el precio, y he bajado a los 30€.
Si se hace bien al año se debería de pagar lo mismo (a no ser que te dediques a consumir a tope en los días que está la electricidad barata). Igualmente estos cambios siempre pienso que para el consumidor acabará pagando más seguro y la intención es hacer menos atractivo el mercado PVPC para que la gente se vaya al libre.