edición general
5 meneos
46 clics
En Tardigram, tú eres el dueño de tu contenido

En Tardigram, tú eres el dueño de tu contenido

Durante estos meses de trabajo en el canal de telegram del proyecto Tardigram, ha habido debates y deliberaciones diversos e intensos sobre qué tipo de licencia debíamos adoptar en la plataforma, aportando varios compañeros su punto de vista al respecto y llegando a la conclusión de que la licencia que mejor se adapta al espíritu, manifiesto y esencia del proyecto es la licencia CC-BY-NC-SA,

| etiquetas: tardigram , licencia
4 1 3 K 31 cultura
4 comentarios
4 1 3 K 31 cultura
cosmonauta #1 cosmonauta
¿Me equivoco? ¿O eso cierra la puerta a todo tipo de monetización relacionada con el contenido publicado?
0 K 19
#3 DatosOMientes
Lenguaje inclusivo. Cierro para no volverlo a abrir.
0 K 11
escuadron #2 escuadron
Poneos un pin
Vais tan faltos de usuarios que tenéis que venir a la plataforma de la que renegasteis?
1 K 6
#4 Ethereum
Una copia o fork de mnm pero todavía más woke? Quién lo estaba pidiendo?
1 K 1

menéame