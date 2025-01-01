En Tardigram, tú eres el dueño de tu contenido

Durante estos meses de trabajo en el canal de telegram del proyecto Tardigram, ha habido debates y deliberaciones diversos e intensos sobre qué tipo de licencia debíamos adoptar en la plataforma, aportando varios compañeros su punto de vista al respecto y llegando a la conclusión de que la licencia que mejor se adapta al espíritu, manifiesto y esencia del proyecto es la licencia CC-BY-NC-SA,