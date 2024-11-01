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El tapiz renacentista italiano más importante en USA, salvado del inframundo

El tapiz renacentista italiano más importante en USA, salvado del inframundo  

El Instituto de Arte de Minneapolis (MIA) es la institución seleccionada este año para recibir la subvención del Fondo de Restauración de Museos de TEFAF 2026, junto con Bank of America. El dinero se va a destinar a la conservación de El encuentro de Dante y Virgilio, un excepcional textil italiano de gran formato del siglo XVI y el único tapiz temprano del taller de los Medici en una colección pública fuera de Italia. La obra forma parte de la colección de paños del Instituto de Arte de Minneapolis (MIA), que se sitúa entre las mejores de Esta

| etiquetas: tapiz , renacimiento , minneapolis
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1 comentarios
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yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
Un tapiz precioso.

Siempre me ha llamado la atención la cantidad de arte y antigüedades de Europa y Japón que hay en EEUU..
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menéame