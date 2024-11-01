edición general
El tapiz de Bayeux podría haber sido diseñado originalmente como una lectura para los monjes medievales a la hora de comer (ENG)

Aún no hay forma de probar de forma concluyente el paradero del Tapiz de Bayeux antes de 1476, y quizás nunca lo haya, pero la evidencia presentada aquí convierte al refectorio monástico de San Agustín en una seria candidata. Al igual que hoy, en la Edad Media las comidas siempre fueron una ocasión importante para la reunión social, la reflexión colectiva, la hospitalidad y el entretenimiento, y la celebración de las identidades comunitarias. En este contexto, el Tapiz de Bayeux habría encontrado un escenario perfecto.

