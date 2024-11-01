edición general
"Una tanqueta le pasó por encima a un carro rojo donde había una persona": cómo una familia panameña recuerda la última gran incursión militar de EE.UU. en el continente americano

Cuando Isidora Gómez y Ernesto Mendoza se instalaron en los años 70 en el barrio El Chorrillo, en el oeste de la capital de Panamá, llegaron atraídos por la tranquilidad y seguridad. El edificio a donde se mudaron y donde todavía viven se llama 24 de diciembre, pero los lugareños lo conocen como "el 15 pisos". Allí, en el apartamento 6-10, criaron a sus tres hijos. Allí también vivían en la madrugada del 20 de diciembre de 1989 cuando Estados Unidos invadió Panamá con el objetivo de derrocar al gobierno encabezado por Manuel Antonio Noriega.

Supercinexin
Carniceros hijos de puta.
Verdaderofalso
Una de las últimas imágenes de EEUU en IRAK fue un pepinazo a un hotel con periodistas…
Heni
La famosa Intervención quirúrgica de EEUU en Panamá: 4000 civiles muertos en un mes


Circulen, son bajas civiles de las buenas, estamos en el lado bueno de la historia
HangTheRich
Esa familia deberia estar contenta. Fueron democratizados. Liberados.
