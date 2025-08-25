El tamaño de los instaladores de Adobe Reader a lo largo de los años [ENG]

En el momento de escribir este artículo, el instalador más reciente de Adobe Reader 25.x.y.z de 64 bits para Windows 11 ocupa 687 230 424 bytes. Tras la instalación, el programa incluye «IA» (por supuesto), un actualizador automático, anuncios de servicios en línea de Acrobat en todas partes y dos interfaces gráficas de usuario: «nueva» y «antigua». A modo de comparación, el tamaño del instalador de SumatraPDF-3.5.2 es de 8 246 744 bytes. No tiene «IA», ni actualizador automático, ni anuncios de "almacenamiento en la nube".