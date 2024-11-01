edición general
El Talibán afirma haber discutido la normalización de relaciones con enviados de EEUU

El comunicado de los talibanes indicó que el ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Amir Khan Muttaqi, se reunió con el enviado especial del presidente Trump para la respuesta a rehenes, Adam Boehler, y con otro enviado de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad. El Talibán publicó fotografías de sus conversaciones. "Se llevaron a cabo discusiones exhaustivas sobre formas de desarrollar las relaciones bilaterales entre los dos países, temas relacionados con los ciudadanos y oportunidades de inversión en Afganistán", decía el comunicado.

4 comentarios
Supercinexin #1 Supercinexin
La verdad es que nunca me he intentado informar demasiado sobre el tema porque me aburre la propaganda y las conspiraciones, pero algún día alguien me tendrá que explicar qué cojones fue la Guerra de Afganistán y para qué demonios fueron allí los EEUU, porque es de lejos la mayor marcianada de guerra que he visto en mi vida. Y fueron veinte años.
ewok #2 ewok
#1 Para salvar vidas. Les enseñararon la maniobra de Heimlich.  media
capitan__nemo #4 capitan__nemo
#1 Para vengarse por lo de las torres gemelas. Cosas de humanos y sobre todo de estadounidenses (si alimentas el lobo malo). Si el tal Tyler Robinson en venganza por todo lo que decia y sobre todo lo que representaba Charlie Kirk lo ha matado, imaginate lo que harian por derribarles el world trade center con dos aviones y matar a miles de personas. El asunto es que los terroristas de las torres gemelas tambien hicieron su trabajo por venganza, por lo que les habian hecho durante muchos años los estadounidenses.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
dinero y distracción?
