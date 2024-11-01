El Talibán afirma haber discutido la normalización de relaciones con enviados de EEUU

El comunicado de los talibanes indicó que el ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Amir Khan Muttaqi, se reunió con el enviado especial del presidente Trump para la respuesta a rehenes, Adam Boehler, y con otro enviado de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad. El Talibán publicó fotografías de sus conversaciones. "Se llevaron a cabo discusiones exhaustivas sobre formas de desarrollar las relaciones bilaterales entre los dos países, temas relacionados con los ciudadanos y oportunidades de inversión en Afganistán", decía el comunicado.