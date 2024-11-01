Talento científico, racismo y migración: Leandro vuelve a casa

El neurocientífico Leandro Castañeyra regresa tras casi una década en Estados Unidos, donde hizo carrera y vivió en sus carnes la experiencia del migrante y el racismo. “La mayoría de mi financiación en Estados Unidos ha sido pública.....". “Allí pagábamos 800 dólares al mes por el seguro de salud. Pero solo te cubre gastos a partir de 7.000 dólares”. “Cuando fuimos la primera vez, nos trató fatal. Creo que vio a una mujer negra con un latino, porque muchos no diferencian, todos somos mexicanos de mierda”, recuerda del desprecio que sintió.
| etiquetas: ee.uu. , migración , racismo , retorno