19
meneos
228
clics
El tajante mensaje de Rufián a Podemos: "No les entiendo"
El discurso íntegro de Rufián en el Congreso: "¿sólamente vamos a votar aquellas competencias para las comunidades autónomas gobernadas por quienes gusta?"
|
etiquetas
:
rufián
,
congreso
,
competencias
,
podemos
15
4
0
K
122
politica
17 comentarios
15
4
0
K
122
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Mltfrtk
Suscribo totalmente las declaraciones de Rufián, mi opinión en este caso es que Podemos se equivoca.
4
K
54
#15
Ze7eN
*
#2
El mimo Rufián te explica el voto de Podemos:
x.com/Vidushi_ii/status/1970526775902929146?t=VEgWeFQhPd6nNnTG8h50lQ&a
0
K
16
#4
Pertinax
*
Cuando su partido pactó el gobierno de la Generalitat con la ultraderecha representada por Junts no se puso tan flamenca.
3
K
38
#6
Klamp
#4
además, basa su discurso en la identidad, no en que descentralizar competencias de extranjería es una verdadera estupidez.
3
K
32
#9
reinius
#4
su partido pacto el gobierno con un partido de derechas bajo la premisa de la independencia. Junts esta haciendo ahora un giro hacia la ultraderecha porque saben que si no lo hacen desaparecerán. El contexto y el momento de las cosas es importante.
0
K
6
#13
Pertinax
#9
En el actual contexto, ERC se alía con Junts y Aliança Catalana en el traspaso de competencias de inmigración. ¿Sabes por qué? Yo no caigo.
0
K
11
#17
reinius
#13
Porque es un partido independentista y en su hoja de ruta asumir competencias es lógico y entienden que asumir más libertad para los ciudadanos de cataluña no va en contra de sus principios.
0
K
6
#1
harverto
Es muy sencillo, no vayas jodiendo por ahí si no quieres que te jodan.
1
K
21
#8
Battlestar
Pues yo creo que muy difícil de entender no es.
Ninguno de los que estamos aquí está 100% de acuerdo con las posturas del 100% de los asuntos del partido que votas. Al final tienes que elegir y votar a uno u otro, entonces tú ponderas las cosas que estás de acuerdo con las que no, las cosas que valoras más y menos y al final pues eliges una.
Esto es exactamente lo mismo, que en un momento dado apoyen al gobierno porque ponderan que es lo mejor en general habrá momentos en que ponderaran y dirán, por aquí no paso. Tampoco es taaan complicado
1
K
20
#5
Torrezzno
Es fácil, la vil política, de la cual todos se nutren y lucran
0
K
20
#11
Priorat
Ya lleva tantos. El RD-L del apagón fue otro. Está con la misma estrategia que el PP, con el agravante que sirve para lo mismo que la estrategia del PP: Aupar la derecha y la ultraderecha al poder.
0
K
12
#3
Toponotomalasuerte
Solo entiende votar si a los desahucios rápidos para beneficiar a los fondos de inversión y joder al de siempre. Que es muy de izquierdas.
0
K
11
#7
freenetico
la pseudoizquierda madrileña
0
K
10
#10
Estoeslaostia
Yo, antes votaba a Podemos.
Yo, antes votaba a Podemos.
Yo, antes votaba a Podemos.
Yo, antes votaba a Podemos.
......y así hasta el infinito.
0
K
8
#14
Doisneau
#10
teniendo en cuenta que tocaron techo en 70 escaños y ahora tienen 4, es posible que muchos de los que dicen eso sean sinceros
1
K
24
#12
anarion321
Las competencias deberían ser para todas las CCAA o no haber CCAA.
0
K
7
#16
Ze7eN
*
#12
La competencias deberían ser para aquellas CCAA cuyos ciudadanos voten a favor de tener más competencias. Si comunidades como Madrid, Castilla León, Murcia o Andalucía, quieren más competencias, que voten a partidos autonómico que las luchen y las defiendan, y no a partidos nacionales en contra de tener más autonomía o de la plurinacionalidad.
Bienvenidos a la democracia parlamentaria.
0
K
16
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
Bienvenidos a la democracia parlamentaria.