El tacto rectal en bovinos  

El tacto rectal es una exploración que nos permite valorar los órganos reproductores de los bovinos y valorar su estado de preñez. Este tacto se realiza una vez al año, generalmente en otoño, pero se puede realizar en cualquier época. Si al realizar el tacto palpamos "una bolsa llena de líquido", sentimos el feto o la presencia de cotiledones, podemos detectar el embarazo en la vaca. La gestación del ternero dura 12 meses. Es importante no realizar demasiados tactos a una vaca el mismo día ya que puede irritar su mucosa.