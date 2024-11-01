Swift incorporará un libro de contabilidad basado en blockchain a su infraestructura en un paso innovador para acelerar y escalar los beneficios de las finanzas digitales

Swift y un grupo de más de 30 instituciones financieras a nivel mundial desarrollarán un libro de contabilidad digital compartido, con un enfoque inicial en los pagos transfronterizos en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Que Swift haya elegido una cadena dentro de Ethereum para ello puede ser muy indicativo del tipo de futuro hacia el que nos dirigimos:
Actualmente las transferencias que viajan a través de ellos ya están perfectamente identificadas y controladas