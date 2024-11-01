edición general
Swift incorporará un libro de contabilidad basado en blockchain a su infraestructura en un paso innovador para acelerar y escalar los beneficios de las finanzas digitales

Swift y un grupo de más de 30 instituciones financieras a nivel mundial desarrollarán un libro de contabilidad digital compartido, con un enfoque inicial en los pagos transfronterizos en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

sorrillo #5 sorrillo *
#3 Internet también fue un añadido para muchas industrias en su momento, en muchos casos acabó siendo no solo imprescindible para éstas sino que se desarrollaron entorno a ésta.

Que Swift haya elegido una cadena dentro de Ethereum para ello puede ser muy indicativo del tipo de futuro hacia el que nos dirigimos:

Global Banking Giant SWIFT Ignites Mainstream Adoption With Ethereum Stablecoin Payment Test
finance.yahoo.com/news/global-banking-giant-swift-ignites-170535425.ht
2 K 20
skaworld #1 skaworld *
Subiendose al carro del blockchain con apenas 15 años de retraso
Ea, hay tiempo pa comer sin problema
1 K 19
manc0ntr0 #3 manc0ntr0
#1 Es un añadido, no un necesario para la función que realiza Swift.
Actualmente las transferencias que viajan a través de ellos ya están perfectamente identificadas y controladas
1 K 15
#2 RolandDeschain
Pensaba que habla de Taylor Swift y estaba flipando...
0 K 9
rutas #4 rutas
#2 Igual que yo xD
0 K 11

