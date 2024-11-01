edición general
33 meneos
35 clics
Svitolina: “No se puede ser neutral ante atrocidades como la de Israel”

Svitolina: “No se puede ser neutral ante atrocidades como la de Israel”

La número uno de Ucrania charla con AS desde Shenzhen antes de medirse con España en la Billie Jean King Cup. Rusia y Bielorrusia fueron enseguida vetados de BJKC y Davis, no pudieron jugar en Wimbledon... Ahora, en cambio, Israel sigue compitiendo sin problemas. ¿Qué le parece? Creo que eso corresponde a las organizaciones. No tengo suficiente información sobre ese caso concreto, pero sí pienso que no se puede ser neutral ante guerras y atrocidades así. Algunos dicen que el deporte está fuera de la política, pero cuando se utiliza para propag

| etiquetas: tenista , ucraniana , svitolina , rusia , israel , palestina
28 5 0 K 256 actualidad
6 comentarios
28 5 0 K 256 actualidad
#1 encurtido
Llevando razón en el fondo, hay cosas que nadie entiende como negar el saludo post partido a todas las jugadoras rusas y bielorrusas.

Incluida por ejemplo Kasatkina que por ser lesbiana es muy crítica con el gobierno de su país y por eso siempre ha vivido fuera, antes en Barcelona durante muchos años y este año se nacionalizó australiana.
2 K 31
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
- Rusia y Bielorrusia fueron enseguida vetados [...] en cambio, Israel sigue compitiendo sin problemas. ¿Qué le parece?
- Creo que eso corresponde a las organizaciones. No tengo suficiente información sobre ese caso concreto

Como nadie habla de ello... como el genocidio no esta siendo ampliamente documentado, ni siendo televisado en directo, normal que no tenga informacion la pobre...
1 K 12
#3 encurtido
#2 - Creo que eso corresponde a las organizaciones. No tengo suficiente información sobre ese caso concreto

Supongo que se refiere al funcionamiento de las organizaciones, la diferencia entre Rusia e Israel. Es lo mismo que pasó con el ciclismo, la UCI (máximo organismo de ese deporte) hasta ha criticado al gobierno de España por los hechos en La Vuelta pero Rusia fuera desde el minuto 0 de la invasión.
3 K 32
#5 JanSolo
Por fin la gente empieza a dar la cara, pero repito que creo que está vez se ha tardado demasiado y que vamos a necesitar aumentar la energía en esto para compensarlo.
0 K 11
strike5000 #4 strike5000
Vale, no seamos neutrales. Analicemos la situación, la historia y el trasfondo que hay y luego critiquemos a TODOS los que cometen atrocidades, desde disparar a manifestantes (Israel) como lanzar cohetes a zonas residenciales o disparar contra los ocupantes de un autobús civil (Hamás, Hezbolá).
0 K 10
manc0ntr0 #6 manc0ntr0
#4 No creo que haya nadie en su sano juicio que justifique los atentados de Hamás o cualquier otro grupo terrorista. Incluso aunque se pueda entender qué les ha llevado a ello.
0 K 8

menéame