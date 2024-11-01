Svitolina: “No se puede ser neutral ante atrocidades como la de Israel”

La número uno de Ucrania charla con AS desde Shenzhen antes de medirse con España en la Billie Jean King Cup. Rusia y Bielorrusia fueron enseguida vetados de BJKC y Davis, no pudieron jugar en Wimbledon... Ahora, en cambio, Israel sigue compitiendo sin problemas. ¿Qué le parece? Creo que eso corresponde a las organizaciones. No tengo suficiente información sobre ese caso concreto, pero sí pienso que no se puede ser neutral ante guerras y atrocidades así. Algunos dicen que el deporte está fuera de la política, pero cuando se utiliza para propag
Incluida por ejemplo Kasatkina que por ser lesbiana es muy crítica con el gobierno de su país y por eso siempre ha vivido fuera, antes en Barcelona durante muchos años y este año se nacionalizó australiana.
- Creo que eso corresponde a las organizaciones. No tengo suficiente información sobre ese caso concreto
Como nadie habla de ello... como el genocidio no esta siendo ampliamente documentado, ni siendo televisado en directo, normal que no tenga informacion la pobre...
Supongo que se refiere al funcionamiento de las organizaciones, la diferencia entre Rusia e Israel. Es lo mismo que pasó con el ciclismo, la UCI (máximo organismo de ese deporte) hasta ha criticado al gobierno de España por los hechos en La Vuelta pero Rusia fuera desde el minuto 0 de la invasión.