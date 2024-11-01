Suzanne Vega: “Pasé de ser el último mono a ser la jefa superiora”

Alucinó en 1984 cuando su mánager le dio mil dólares y le ordenó que dejase su trabajo y se lanzara a la carretera. Suzanne Vega había empezado a tocar en 1979, inspirada por Lou Reed, pero lo de tener un gran éxito le parecía una fantasía. El concierto transcurrió elegante y sólido. Su voz de vainilla sonó exquisita a lo largo de la velada, arropando unas composiciones maduras en las que se mezcló la sensibilidad poética y el realismo urbano. Y así, el pasado marzo, en La Paloma, ataviada solamente con un traje negro y un sombrero de copa.