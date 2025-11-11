La suspensión del mercado de ganados de Siero se prorroga hasta el 1 de diciembre para evitar la propagación de la dermatosis nodular

El espacio sí seguirá abierto como punto de carga y venta de terneros asturianos menores de un año y de ganado equino La suspensión del mercado nacional de ganado de Pola de Siero se prolonga hasta el 1 de diciembre. Así lo ha anunciado la consejería de Medio Rural y Política Agraria, tras haberse publicado en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la medida, que se toma para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).