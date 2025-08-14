Suspendida hasta nuevo aviso la alta velocidad entre Madrid y Galicia por los incendios

“Con la seguridad de los viajeros como prioridad, y también de los servicios de emergencias que trabajan en la extinción, Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías de seguridad”, han explicado Renfe y Adif en un comunicado.