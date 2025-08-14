edición general
Suspendida hasta nuevo aviso la alta velocidad entre Madrid y Galicia por los incendios

“Con la seguridad de los viajeros como prioridad, y también de los servicios de emergencias que trabajan en la extinción, Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías de seguridad”, han explicado Renfe y Adif en un comunicado.

8 comentarios
Chinchorro #1 Chinchorro
Ahora que las comunidades autónomas pertinentes se hagan cargo de los gastos de los viajeros, ya que la prevención de incendios así como sus consecuencias, son de su competencia. Aquí Adif ni pincha ni corta.
Nobby #8 Nobby
Ah, que hay alta velocidad entre Galicia y Madrid? Un AVE tarda sólo media hora menos de Vigo a Madrid que un tren "de los lentos"...
Andreham #2 Andreham
Perfecto, a partir de ahora los incendios son culpa de Óscar Puente. Ya lo veréis en la próxima noticia sobre el próximo tweet que ponga.
Skiner #4 Skiner
Que pesadez con el maldito tren que es irrelevante
nereira #5 nereira
#4 Irrelevante ¿para quién?
Skiner #6 Skiner *
#5 irrelevante para que esto este a todas horas en todos los medios.
Ya estaba cortado el tren ayer y hoy lo sigue estando.
No hace falta insistir más.
La noticia es cuando se reanude la marcha.
duende #7 duende
¿Y Óscar Puente ha tuiteado algo al respecto?
