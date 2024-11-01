Suspendida la de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras ser arrollada una persona en Alcalá de Henares

La línea de alta velocidad que une las ciudades de Madrid, Zaragoza y Barcelona se encuentra suspendida tras ser arrollada una persona en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, según ha informado Renfe. El accidente, según ha detallado la operadora, ha tenido lugar en “un punto de paso no autorizado” en Alcalá de Henares.
| etiquetas: ave , arrollamiento , circulación suspendida , madrid , barcelona
Además las líneas del ave están mucho mejor valladas
Pere Puig, vecino de Reus, recibe la eutanasia por depresión crónica: “Hoy se pone fin a mi sufrimiento”
www.meneame.net/story/pere-puig-vecino-reus-recibe-eutanasia-depresion