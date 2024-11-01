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Suspendida la de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras ser arrollada una persona en Alcalá de Henares

La línea de alta velocidad que une las ciudades de Madrid, Zaragoza y Barcelona se encuentra suspendida tras ser arrollada una persona en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, según ha informado Renfe. El accidente, según ha detallado la operadora, ha tenido lugar en “un punto de paso no autorizado” en Alcalá de Henares.

| etiquetas: ave , arrollamiento , circulación suspendida , madrid , barcelona
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6 comentarios
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#3 HangTheRich
La alta velocidad no pasa por alcala. Al menos no por la linea de cercanias de alcala. Me imagino que habra sido en la parte alta del gurugu
1 K 23
#5 MADMax2
#3 algo así pensaba yo.

Además las líneas del ave están mucho mejor valladas
2 K 33
#6 HangTheRich
#5 esta raro por que dice claramente la estación d Alcala. Pero la AV no pasa por ahi
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sorrillo #1 sorrillo
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FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
#1 Aunque tiene toda la pinta, puede que no sea un suicidio, igual estaban robando cobre, no sería la primera vez.
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#4 Eukherio
#2 Digo yo que algo notarás aunque estés ahí robando cobre. O se tomaba muy en serio el tema o será un suicidio.
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menéame