Suspenden una charla de dos ertzainas en la EHU por el boicot de alumnos
El profesorado decidió cancelar la dinámica en el curso de Criminología en la Facultad de Derecho en Donostia
etiquetas
:
politica
,
euskadi
,
ertzaintza
,
universidad
#1
YSiguesLeyendo
Dos ertzainas fueron objeto de un boicot el pasado martes por parte de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco del campus de Ibaeta, en Donostia, cuando iban a ofrecer una charla, que finalmente fue suspendida a causa de la protesta, ha informado el Departamento de Seguridad.
0
K
12
#2
dionim
#1
Eso debería ir en la entradilla ¿no?
0
K
6
#3
ElenaCoures1
#1
Es que a los conciertos hay que llevar artistas que gusten a los nazis ruidosos de turno, la parte del alumnado que protesta
Al menos ya no pueden ir etarras de mierda ni cachorros de las organizaciones radicales
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
