La ex asesora de Moncloa que recibió el correo del novio de Ayuso no recuerda qué periodista se lo proporcionó

La ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual número dos de los socialistas madrileños y asesora en el Ministerio de Transformación Digital, ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que no recuerda qué periodista le proporcionó el "pantallazo" del correo del letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso donde se admitía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. La testigo ha indicado que "en absoluto" recibió ese documento de Fiscalía.