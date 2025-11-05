La ex asesora de Moncloa que recibió el correo del novio de Ayuso no recuerda qué periodista se lo proporcionó

La ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual número dos de los socialistas madrileños y asesora en el Ministerio de Transformación Digital, ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que no recuerda qué periodista le proporcionó el "pantallazo" del correo del letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso donde se admitía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. La testigo ha indicado que "en absoluto" recibió ese documento de Fiscalía.
| etiquetas: pilar sánchez acera , asesora , moncloa , juicio , fiscal general
Amnesia selectiva y conveniente.
No me acuerdo, no me consta, eso lo lleva mi marido.
Caso cerrado.
Pero el sistema es garantista con los criminales
Es un gran Bulo
En la sentencia de 2021, la Audiencia Nacional señala que existe un “apunte fantasma” de “M. Rajoy” y que Bárcenas dijo que esa versión se confeccionó “para presionar” y luego se “pasó a limpio” sin Rajoy; por ello el tribunal valoró los papeles “con cautela” y no les dio validez total, aunque sí a algunos hechos corroborados.
www.newtral.es/mencion-m-rajoy-barcenas/20250709/
maldita.es/malditobulo/20250811/m-rajoy-papeles-barcenas/
Lo de M. Rajoy fue una manipulacion
Los hechos son claros: el documento se usó para lanzar un bulo coordinado desde el entorno del Gobierno, justo antes de unas elecciones. La UCO rastrea los correos y todos apuntan al mismo círculo. Esto no es periodismo ni justicia: es guerra sucia con recursos públicos, el deporte favorito de la PSOE cuando ve peligrar su poder.
Y por cierto, el que lanzó el bulo fue MAR. La filtración fue la verdad, y lo que hizo fue desmentir el bulo.