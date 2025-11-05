edición general
La ex asesora de Moncloa que recibió el correo del novio de Ayuso no recuerda qué periodista se lo proporcionó

La ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual número dos de los socialistas madrileños y asesora en el Ministerio de Transformación Digital, ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que no recuerda qué periodista le proporcionó el "pantallazo" del correo del letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso donde se admitía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. La testigo ha indicado que "en absoluto" recibió ese documento de Fiscalía.

#4 poxemita
No me acuerdo de quien me lo mandó, pero al 100% no fue la fiscalía.

Amnesia selectiva y conveniente.
7 K 68
Andreham #6 Andreham
Cuánto indignado por un simple "Infanta".

No me acuerdo, no me consta, eso lo lleva mi marido.
2 K 32
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Pero se lo mandó un periodista, no el fiscal.

Caso cerrado.
1 K 32
Lamantua #12 Lamantua
Histiasssss, que mire en correo entrante.
2 K 29
Barney_77 #17 Barney_77
#12 Curiosamente los correos de ese dia han desaparecido...
2 K 33
Expat_Guinea_Ecuatorial #23 Expat_Guinea_Ecuatorial
#17 Pues deberia ser algo asi: ah, una pena, a la carcel y ya te acordaras

Pero el sistema es garantista con los criminales
0 K 10
Torrezzno #7 Torrezzno
Quien es peor EEUU o Irán?
1 K 28
duende #11 duende
Causalidades de la vida.
0 K 11
traviesvs_maximvs #25 traviesvs_maximvs *
Ayer lo oí en o xornal y no me creo que no se acuerde.
0 K 10
Bowsers #27 Bowsers
#26 no he votado al psoe en mi vida, vuelvo a repetir. Y si digo lo que pienso del pp me banean de por vida y le tengo cariño a mi nick.
0 K 6
#1 Juanjolo *
Si preguntas algo al alguien de la PSOE, nunca nadie sabe nada. Menuda mafia. Y así van por la vida con la picha fuera manejando en relato.
9 K -28
Bowsers #2 Bowsers *
#1 Anda que si preguntas a los del PP. A día de hoy nadie sabe quién es M. Rajoy.
10 K 127
#3 ombresaco
#1 #2 Al menos saben en qué equipo juegan... hace más daño al fútbol un árbitro parcial que jugadores simulando penaltis
0 K 10
#9 Tensk
#2 Al rico falso dilema, si es que no falla.
4 K 59
Ed_Hunter #10 Ed_Hunter
#2 pues Torrente si que lo sabe.
0 K 7
#13 Juanjolo *
#2 lo de m.rajoy se concluyó que es Bárcenas que lo metió ahí para implicarle, gratuitamente.

Es un gran Bulo

En la sentencia de 2021, la Audiencia Nacional señala que existe un “apunte fantasma” de “M. Rajoy” y que Bárcenas dijo que esa versión se confeccionó “para presionar” y luego se “pasó a limpio” sin Rajoy; por ello el tribunal valoró los papeles “con cautela” y no les dio validez total, aunque sí a algunos hechos corroborados.

www.newtral.es/mencion-m-rajoy-barcenas/20250709/
5 K 70
Barney_77 #16 Barney_77
#13 Da igual la cantidad de veces que lo expliques, el relato es el relato y ya esta en el imaginario colectivo.
2 K 35
Expat_Guinea_Ecuatorial #22 Expat_Guinea_Ecuatorial
#16 Hay que seguir, es igual que lo del "el rescate a los bancos" cuando en realidad fue a las cajas publicas pero poco a poco algunas personas se van dando cuenta de como les mienten sin pudor
0 K 10
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Porque es un bulo, y por mucho que se repita sigue siendo un bulo.
2 K 42
Barney_77 #15 Barney_77
#2 Si te quejaste en su dia de eso, deberias indignarte tambien por esto
3 K 45
Kmisetas #19 Kmisetas
#2 y tú más? Resulta que ahora gobierna la PSOE, palmero.
1 K 18
Bowsers #20 Bowsers
#19 no he votado al psoe en mi vida.
0 K 6
Kmisetas #26 Kmisetas
#20 Te creo, por tus comentarios pareces ser de los que los domingos duermen hasta las 14h, no han votado en su vida y solo saben cagarse en Ayuso y similares.
0 K 6
Expat_Guinea_Ecuatorial #21 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#2 "Aunque M. Rajoy aparecía en la versión publicada por El País, no estaba en la que el extesorero del PP entregó a la Audiencia Nacional y que, afirmó, eran los originales"
maldita.es/malditobulo/20250811/m-rajoy-papeles-barcenas/

Lo de M. Rajoy fue una manipulacion
0 K 10
xyria #8 xyria *
#1 Para desmemoria, la de tu amado Mazón.
0 K 11
Kmisetas #18 Kmisetas
#1 Exacto, aquí huele a filtración política de libro. No hay que ser juez para verlo: una asesora de Moncloa, dirigente de la PSOE y mano derecha del ministro Escrivá, reconoce haber recibido un correo clave sobre el novio de Ayuso… pero “no recuerda” quién se lo pasó. Qué casualidad.

Los hechos son claros: el documento se usó para lanzar un bulo coordinado desde el entorno del Gobierno, justo antes de unas elecciones. La UCO rastrea los correos y todos apuntan al mismo círculo. Esto no es periodismo ni justicia: es guerra sucia con recursos públicos, el deporte favorito de la PSOE cuando ve peligrar su poder.
1 K 16
#24 fingulod
#18 Y todos los periodistas de todos los medios de comunicación que han declarado bajo juramento que no fue el fiscal... ¿también mienten?

Y por cierto, el que lanzó el bulo fue MAR. La filtración fue la verdad, y lo que hizo fue desmentir el bulo.
0 K 7

