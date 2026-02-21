edición general
La surrealista llamada que recibe la radio gallega de madrugada

Una conversación surrealista que así ha definido la radio pública gallega en sus redes sociales: “Cuando pensábamos que ya lo habíamos escuchado todo en Pensando en ti, llega Juan Ignacio de A Guarda para contarnos unas películas extrañísimas”. No es para menos, pero es lo que tiene el directo y el hecho de dar voz a los oyentes en horas intempestivas. A veces hay que tirar de paciencia...

mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
No está mal.

Pero como llamadas a las tantas, nada puede superar esta:
www.youtube.com/watch?v=4g8cGbzaMic
pepel #1 pepel
No hace falta ver porno para pasar un buen rato.
antesdarle #5 antesdarle
Importante el matiz de que es una película pornografica en vídeo :troll: pero nos falta el título para saber si es buena
JackNorte #6 JackNorte *
#5 No se mucho de gallego , pero yo le he entendido al borde de un ataque de nervios lo que me ha parecido curioso es el comentario del presentador, cuidado con lo que ves. xD
Spirito #3 Spirito
Un buen meneante.
Lutin #2 Lutin
Chorrada enorme
