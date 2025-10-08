Un supuesto «regalo» convertido en estafa: inducen a una anciana de Avilés a comprar una máquina de ozono por 1.521 euros

El fraude comenzó con lo que parecía una promoción inocente. La empresa ofrecía un supuesto «regalo», un dispositivo denominado «Ozono Vida», que se presentaba como una muestra de cortesía o un detalle comercial. Sin embargo, lo que se presentaba como una simple gentileza terminó convirtiéndose en una trampa contractual. —una persona mayor y especialmente vulnerable, según la UCE— fue inducida a firmar un contrato de financiación con Unión Financiera por un importe total de 1.521 euros.