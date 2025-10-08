edición general
Un supuesto «regalo» convertido en estafa: inducen a una anciana de Avilés a comprar una máquina de ozono por 1.521 euros

El fraude comenzó con lo que parecía una promoción inocente. La empresa ofrecía un supuesto «regalo», un dispositivo denominado «Ozono Vida», que se presentaba como una muestra de cortesía o un detalle comercial. Sin embargo, lo que se presentaba como una simple gentileza terminó convirtiéndose en una trampa contractual. —una persona mayor y especialmente vulnerable, según la UCE— fue inducida a firmar un contrato de financiación con Unión Financiera por un importe total de 1.521 euros.

#1 cunaxa *
He entrado a la noticia(*) a ver si metían a la cárcel a los estafadores y no. No les ponen ni una simple multa.

(*) ya sé que no es normal entrar a leer la noticia, que hay que comentar sin leer, pero no me juzguéis, malditos.
