El Supremo resolverá si la deducción de 1.200 euros en el IRPF por maternidad discrimina a los hombres

El Tribunal Supremo se pronunciará sobre si la reducción por maternidad en el Impuesto de la Renta de la Persona Física (IRPF) de hasta 1.200 euros por hijos menores de tres años constituye una infracción del principio de igualdad que recoge el artículo 14 de la Constitución Española. El alto tribunal estudiará si constituye una infracción del principio de igualdad en materia tributaria, o se trata de una diferencia de trato justificada y constitucionalmente admisible.