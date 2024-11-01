edición general
9 meneos
32 clics
El Supremo refuerza las obligaciones de la empresa antes de despedir por ineptitud sobrevenida

El Supremo refuerza las obligaciones de la empresa antes de despedir por ineptitud sobrevenida

El Tribunal Supremo ha aclarado los límites del despido objetivo por ineptitud sobrevenida, recordando que la empresa debe acreditar haber intentado previamente adaptar el puesto de trabajo o recolocar al trabajador antes de extinguir el contrato. La falta de estas actuaciones puede derivar en la declaración de despido improcedente.

| etiquetas: derecho , laboral , empleo
7 2 0 K 89 actualidad
1 comentarios
7 2 0 K 89 actualidad
fofito #1 fofito
Lo increíble es que algo así haya llegado al Supremo.

O hay mucho zoquete trabajando de abogado o los tribunales están absolutamente vendidos a la patronal.O una combinación de ambas.
1 K 28

menéame