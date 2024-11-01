El Supremo refuerza las obligaciones de la empresa antes de despedir por ineptitud sobrevenida

El Tribunal Supremo ha aclarado los límites del despido objetivo por ineptitud sobrevenida, recordando que la empresa debe acreditar haber intentado previamente adaptar el puesto de trabajo o recolocar al trabajador antes de extinguir el contrato. La falta de estas actuaciones puede derivar en la declaración de despido improcedente.
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O hay mucho zoquete trabajando de abogado o los tribunales están absolutamente vendidos a la patronal.O una combinación de ambas.