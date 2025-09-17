El Supremo rechaza la querella del PSOE contra Abascal por decir que "el pueblo querrá colgar por los pies" a Sánchez

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la querella presentada por el PSOE contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por presuntos delitos de odio, injurias y amenazas por haber dicho en una entrevista publicada en el diario argentino Clarín el 10 de diciembre de 2023 que "habrá un momento dado" en el que el pueblo español querrá colgar de los pies al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.