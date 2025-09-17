edición general
El Supremo rechaza la querella del PSOE contra Abascal por decir que "el pueblo querrá colgar por los pies" a Sánchez

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la querella presentada por el PSOE contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por presuntos delitos de odio, injurias y amenazas por haber dicho en una entrevista publicada en el diario argentino Clarín el 10 de diciembre de 2023 que "habrá un momento dado" en el que el pueblo español querrá colgar de los pies al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

karakol #3 karakol
Barra libre, entonces.

Y a quien colgaron de los pies fue a un referente de Abascal.
3 K 52
Herumel #16 Herumel
#3 ¿Es ahora cuando ya podemos decir que hay que colgar por los pies a algunos jueces?
0 K 12
#4 tromperri
Querido Abascal... se que en la derecha sois muy de proyectar sobre vuestros rivales politicos vuestras taras... pero vengo a recordarte que quien colgó de los pies fue tu admirado Mussolini, también fascista como tú. Menos bravuconadas.
3 K 38
valandildeandunie #2 valandildeandunie
Pues vale.

Entonces el pueblo querrá colgar por los pies a Abascal y Feijoo.
3 K 34
Kantinero #13 Kantinero
Luego dicen que no se puede hablar
1 K 28
#5 Toponotomalasuerte
A ver, todo el mundo sabe quién queda muy mono colgado por los pies en las plazas.
La moda italiana de la primavera del 45 llega al corte inglés.
2 K 27
rutas #6 rutas
¿No hay otra fuente para esta noticia que no sea la cloaca de El Mundo?
2 K 27
pepel #11 pepel
#6 ¿Para qué quieres otra fuente si es un bulo?
0 K 18
rutas #14 rutas
#11 Los hechos pueden ser ciertos, y la versión de El Mundo una burda manipulación, como todo lo que publica.
0 K 10
mariKarmo #15 mariKarmo
El pueblo acabará apedreando a Abascal.

Se puede decir, no? barra libre!
0 K 16
OCLuis #8 OCLuis *
Pues en ese caso creo que el pueblo a quien querrá colgar por los pies será a ese juez y a todos los jueces que le bailen el agua al VOX.

Si no hay justicia en el país ya se encargarán los ciudadanos de buscarla o de hacerla, talmente como dicen por ahí arriba que hicieron con uno de los referentes del Abascal.

¿Te imaginas que vas a urgencias para que te cosan porque has tenido un accidente y el ATS en lugar de coserte te pone sal y vinagre en la herida?
0 K 13
devilinside #7 devilinside
Iba a decir que si fuera vasco ya estaría empurado, pero este es vasco de los buenos
0 K 12
Metabarón #9 Metabarón
La que le liaron a Zapata por un chiste entrecomillado y sacado fuera de contexto...
0 K 8
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#9 ¿Zapata? ¿El que fue expulsado por la propia Carmena?
0 K 12
Metabarón #12 Metabarón
#10 Sí, ese! :hug:
0 K 8

