El Supremo ratifica la condena a El Confidencial por publicar los audios en los que Florentino Pérez dice que Ferreras es “su hombre”

El máximo tribunal da la razón a la jueza de primera instancia que puso el derecho al honor del presidente del Real Madrid por delante de la libertad de prensa y del derecho a la información de la ciudadanía

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Cosas de oligarcas y jueces vendidos.
carakola #2 carakola
Circuleen, no hay nada que ver aquí...
#18 PerritaPiloto
#11 Tres cositas:

* La IA no sabe de leyes. Como te descuides te puedes quedar con una pensión de 200€ mensuales por no usar el simulador de jubilación de la Seguridad Social y confiar en una IA. Para buscar cosas de leyes usa un buscador de legislación o busca directamente la última redacción el el BOE. Te lo digo porque yo estudié relaciones laborales y "preguntando a una IA" he detectado que se inventa leyes que no existen o mezcla cosas que son de otro país y te las traduce al…   » ver todo el comentario
Tkachenko #19 Tkachenko
#16 responde a #17 y #18 y nos echamos unas risas, venga
Atusateelpelo #21 Atusateelpelo
#19 Yo no me voy escondiendo como otros. Puedo tener o no razon pero no voy escondiendome ni mucho menos riendome de nadie. Vete a pelearte con Suppi que lo tienes en otros meneos (a ver si asi me deja el pesado con sus monologos)
Atusateelpelo #20 Atusateelpelo *
#18 La IA (que por cierto es la 1ª vez que he usado uno de sus resultados) es la manera mas facil y comoda de dar informacion.

Otra es ponerse a buscar, redactar y publicar una respuesta que igual tardas una hora para que el usuario al que respondes te despache cambiando de tema o inventandose una respuesta.

Es uno de los motivos por los que no merece ir desmintiendo bulos porque un bulo se crea en un minuto y desmentirlo lleva 1-2-3 horas para que se cambie de tema o se inventen otros bulos.…   » ver todo el comentario
Tkachenko #10 Tkachenko *
#9 Cuando si lo hacen ya entonces es la mejor del mundo
xD xD xD
Te has pasado con el Terry
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
#8 En realidad difundir conversaciones grabadas sin la autorizacion/conocimiento de los grabados es delito.

Lo que nos dice una IA cuando consultamos en google:

Sí, difundir conversaciones privadas sin consentimiento generalmente se considera un delito en España, ya que vulnera el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. La divulgación de estas conversaciones, especialmente si contienen datos personales o información íntima, puede acarrear consecuencias legales y

…   » ver todo el comentario
Tkachenko #12 Tkachenko
#11 cuñaoGPT
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo *
#12 Ya, esa suele se la excusa de quien comenta apoyado en la barra del bar con el palillo en la boca.

El problema es que gentuza como Tito Floren tiene pasta para pagar a buenos abogados y, oh sorpresa!!, ganar juicios de manera tirando a bastante facil.

Esa es la puta diferencia entre Tito Floren y los pobres como nosotros que tenemos que echar mano de abogados de 4 duros a los que se comen con patatas los abogados caros (y que por eso son caros).

Claro que luego siempre nos queda la excusa barata de "la Justicia es corrupta" para autoconsolarnos.
Tkachenko #15 Tkachenko
#13 El problema es que gentuza como Tito Floren tiene pasta para pagar a buenos abogados y, oh sorpresa!!, ganar juicios de manera tirando a bastante facil.
Chico, no hay quien se aclare con tu postura. A donde quieras llegar con tu contradictoria diatriba?? :shit:
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#15 Que Tito Floren sea gentuza no quita que tenga razon a la hora de llevar a juicio un medio de comunicacion que ha violado la ley y ganar ese juicio de manera facil sin que la Justicia que tanto os gusta vilipendiar tenga nada que ver.

Ya se que a algunos esas cosas os funden las neuronas. Pero oye, ¿que culpa tengo yo?
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo
¿Ese Ferreras es el mismo que se iba de comidas con el director de diario-red?
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 El mismo, y que para mayor alegría de la mongolada luego vió cosas que le parecieron burdas, pero fue con ello. Y cuántos titulares dieron para que los más hijoputas de este país aireasen sus propias miserias con el "todos son iguales".
Mangione #14 Mangione *
#4 hazte asi, que te rezuma algo blanquecino desde la comisura de los labios...

¡¿A ver si va a ser de complacer al poder!? No te dejes tan fácil... que luego no te tienen ningún respeto...
Atusateelpelo #22 Atusateelpelo *
#17 Prueba a contratar y pagar a los abogados que tiene Tito Floren y veremos si ganas o no...

Vivis en un mundo en el que creeis que es lo mismo un abogado que saca la carrera con un 5 que el que la saca con matricula de honor (y que cobran lo mismo, claro).
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
No deja de ser curioso como desde ciertos circulos se habla de la amenaza que supone para la democracia los neofascistas de Vox (que lo son)...

...pero desde esos mismos circulos se han encargado de señalar y poner en duda a la Justicia, minando otra de las patas de la democracia, siempre que no sentencian lo que a ellos les gusta.

Uys, si #_1 me tiene en ignore. Otro luchador de las libertades al que no le gusta que le lleven la contraria con argumentos. Que cosas... {0x1f602}
#7 casicasi
#5 El sistema judicial español de denigra sólo, no hace falta la ayuda de ningún meneante.
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#7 Sobretodo cuando no sentencian lo que no le gusta a cada cual. Cuando si lo hacen ya entonces es la mejor del mundo.
Andreham #17 Andreham *
#5 Tu crees que si ahora se publica que tu eres un terrorista, con tu foto, y luego sales absuelto o resulta que se equivocaron de persona, y denuncias por honor al periodico que haya usado tu foto y nombre, te van a decir algo que no sea "libertad de prensa va primero"?

A Su Florentineza le sacan audios donde se escucha claramente que tiene control sobre un periodista y gana porque su honor es mas importante que informar al ciudadano de los trapicheos y la verdad. Porque es Florentino.
Chusticia4all #3 Chusticia4all
Básicamente esto es un mensaje de Florentino diciendo:
-El del confidencial me come el ojal.
#8 PerritaPiloto
Vamos a ver, difundir los audios tal cual puede ser lesivo para el derecho al honor, pero si dicen cosas ciertas que se pueden contrastar pues no lo es.

El tema es que están los audios y nada más que los audios. Y que tener a Ferreras y a Inda como agentes a sueldo no es delito.
