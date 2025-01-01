El Supremo ratifica la condena a El Confidencial por publicar los audios en los que Florentino Pérez dice que Ferreras es “su hombre”

El máximo tribunal da la razón a la jueza de primera instancia que puso el derecho al honor del presidente del Real Madrid por delante de la libertad de prensa y del derecho a la información de la ciudadanía
El problema es que gentuza como Tito Floren tiene pasta para pagar a buenos abogados y, oh sorpresa!!, ganar juicios de manera tirando a bastante facil.
Esa es la puta diferencia entre Tito Floren y los pobres como nosotros que tenemos que echar mano de abogados de 4 duros a los que se comen con patatas los abogados caros (y que por eso son caros).
Claro que luego siempre nos queda la excusa barata de "la Justicia es corrupta" para autoconsolarnos.
A Su Florentineza le sacan audios donde se escucha claramente que tiene control sobre un periodista y gana porque su honor es mas importante que informar al ciudadano de los trapicheos y la verdad. Porque es Florentino.
-El del confidencial me come el ojal.
El tema es que están los audios y nada más que los audios. Y que tener a Ferreras y a Inda como agentes a sueldo no es delito.