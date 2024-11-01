El Supremo propone juzgar a Ábalos, a Koldo y a De Aldama por los contratos de mascarillas El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado hoy auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor del anterior Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de COVID, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal
| etiquetas: kodo , ábalo , aldama , supremo , propone , juzgar , contrato , mascarillas
Y ya van siete veces ¿algún matemático en Menéame que pueda calcular las probabilidades? ... me suena que las de sacarse una primitiva andan a la par.
Si vendes 10 veces más, cobras 10 veces más, es así de sencillo.
A mi me choco mucho lo de los dos aviones de material de Ayuso literalmente desaparecidos ... nunca se aclaro el asunto lo suficiente..
En Andalucía mantuvieron ese sistema de compras, urgente y sin justificación, hasta finales del 2024. Actualmente la justicia tiene el hocico metido en el tema.
Entonces Ayuso???
A la pareja se le juzga por defraudar a hacienda, no por fraude en contratos públicos
#5 ¿Su hermano? 7 tribunales han dicho que no hay nada ilegal, hasta de la UE