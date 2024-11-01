edición general
El Supremo propone juzgar a Ábalos, a Koldo y a De Aldama por los contratos de mascarillas El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado hoy auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor del anterior Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de COVID, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal

oceanon3d #6 oceanon3d *
Vaya otra vez un apuro del PP y el buen Leopoldo, el juez mas rápido y "trabajador" de toda la judicatura, sacándose de la manda recursos para desviar el foco mediático. Joe D. Lopoldo que es lunes de ordenar papeles y tomar carajillos de mala gana.

Y ya van siete veces ¿algún matemático en Menéame que pueda calcular las probabilidades? ... me suena que las de sacarse una primitiva andan a la par.
#4 VFR
Espero lo amplien a la presidenta del congreso
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#4 Y a ti con ella.
Antipalancas21 #11 Antipalancas21 *
#7 Su hermano muy inocente paro muy ladrón 234.000€ cobro, de casta le viene al galgo, sus padres ya lo fueron y los hijos siguen y siguen.
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#11 No hay nada de ladrón en cobrar lo que te corresponde por tus ventas.

Si vendes 10 veces más, cobras 10 veces más, es así de sencillo.
oceanon3d #8 oceanon3d *
#5 A todos los gobiernos de PP ¿alguien en si sano juicio piensa que el PP con el caos del COVID y la emergencia de compras no aprovecho para hacerse negocios a tutiplen? ...pero si solo en Madrid, y de casualidad, se destapo lo de el noviete/testaferro y el hermano de la Ayuso se forraron.

A mi me choco mucho lo de los dos aviones de material de Ayuso literalmente desaparecidos ... nunca se aclaro el asunto lo suficiente..

En Andalucía mantuvieron ese sistema de compras, urgente y sin justificación, hasta finales del 2024. Actualmente la justicia tiene el hocico metido en el tema.
#1 fremen11
al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación

Entonces Ayuso???
#2 concentrado
#1 Ayuso, en casa acariciando el gato.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Y su novio de testigo, paseando libre, aunque sea corrupto confeso.
Graffin #5 Graffin
#3 Y su hermano
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #2 #3 Me indicáis cuál es el caso de contratación irregular de mascarillas de Ayuso o de su pareja?

A la pareja se le juzga por defraudar a hacienda, no por fraude en contratos públicos

#5 ¿Su hermano? 7 tribunales han dicho que no hay nada ilegal, hasta de la UE
#9 Mk22
Empieza a ser evidente que lo de las mascarillas fue un saqueo generalizado, Por algo éramos el único país que obligaba a los ciudadanos a ponérselas en el exterior, cuando se sabía que no valía para nada y fuimos de los últimos en mantener la obligatoriedad.
