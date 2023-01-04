El Supremo ordena a Pedraz que siga investigando al hijo de Obiang ante las trabas que pone Guinea Ecuatorial

El Tribunal Supremo ha acordado que la Audiencia Nacional siga investigando a Carmelo Ovono Obiang, un hijo del presidente de Guinea E., y a otros altos cargos por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores en 2019. El máximo Tribunal considera que la Audiencia debe continuar la investigación ante las trabas y la falta de cooperación de este país a la investigación. El alto tribunal rechaza la exposición razonada que envió el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que valorase si Guinea E. podía investigar los hechos.