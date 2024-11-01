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El Supremo obliga a Santander a asumir 83,2 millones en multas heredadas de Popular

El Supremo obliga a Santander a asumir 83,2 millones en multas heredadas de Popular

La Justicia confirma que Santander debe responder por ocho sanciones de 10,4 millones cada una impuestas a Banco Popular por blanqueo de capitales. La decisión judicial desestima el recurso de casación presentado por la entidad presidida por Ana Botín contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional, consolidando el criterio de que la entidad absorbente debe responder por las responsabilidades jurídicas de la absorbida.

| etiquetas: banco santader , banco popular , multas , tribunal supremo
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6 comentarios
12 2 0 K 154 actualidad
Supercinexin #6 Supercinexin
Menudos hijos de perra.

Compro este banco con todos sus clientes y sus datos y su infraestructura y su inmovilizado por 1€, porque el trato es que me tengo que hacer cargo de sus deudas y de sus multas.

Me lo paso genial con mi nueva compra, aumento mi patrimonio en miles de millones con todos esos clientes, infraestructuras e inmovilizados, y ya las deudas y las multas si eso que las pague tu puta madre, pringao, jajajaja

Satánder.
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Eso les pasa por comprar en tiendas de todo a 1€.

Lo barato, sale caro.
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Suigetsu #5 Suigetsu
#3 Nah ya lo sabían que les tocaría pagar las corruptelas de Banco Popular, por eso pagaron 1€. Aún así a las grandes empresas no les cuesta nada pagar abogados para haber si cuela ahorrarse algun eurillo.
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ochoceros #1 ochoceros
Minucias.

En EE.UU. llevan pagado más de 10 veces eso en multas por ser igual (o menos) de marrulleros que aquí: violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/banco-santander
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#2 hokkien
83.200.001,00 eur
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Blackat #4 Blackat
A los que tengan un plan de pensiones ahi, se lo van a desquitar poco a poco...parecera un accidente...el banco no lo asumira...en todo caso los clientes. ya sabeis, privatizar beneficio, hacer publicas las perdidas...
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menéame