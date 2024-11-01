El Supremo obliga a Santander a asumir 83,2 millones en multas heredadas de Popular

La Justicia confirma que Santander debe responder por ocho sanciones de 10,4 millones cada una impuestas a Banco Popular por blanqueo de capitales. La decisión judicial desestima el recurso de casación presentado por la entidad presidida por Ana Botín contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional, consolidando el criterio de que la entidad absorbente debe responder por las responsabilidades jurídicas de la absorbida.
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Compro este banco con todos sus clientes y sus datos y su infraestructura y su inmovilizado por 1€, porque el trato es que me tengo que hacer cargo de sus deudas y de sus multas.
Me lo paso genial con mi nueva compra, aumento mi patrimonio en miles de millones con todos esos clientes, infraestructuras e inmovilizados, y ya las deudas y las multas si eso que las pague tu puta madre, pringao, jajajaja
Satánder.
Lo barato, sale caro.
En EE.UU. llevan pagado más de 10 veces eso en multas por ser igual (o menos) de marrulleros que aquí: violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/banco-santander