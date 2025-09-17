edición general
El Supremo obliga al Estado a abrir el algoritmo que asigna el bono social

El Supremo obliga al Estado a abrir el algoritmo que asigna el bono social

El tribunal consagra el “derecho a la información pública” en la primera sentencia que exige a la Administración desvelar cómo funciona un proceso de decisión automatizado

Khadgar #5 Khadgar
return false; // :troll:
Dene #7 Dene
#4 bueno, si el derecho a la información está por encima de algún otro como la propiedad intelectual, etc... poco me importa si el que genera la info es el gobierno o un ente privado.
de hecho, son mucho mas peligrosos este tipo de algoritmos que crean opinion publica sesgada que el reparto de una subvencion publica, cuyo cálculo debe estar ya recogido en una orden ministerial o reglamento o lo que sea.
Dene #2 Dene
Deseando estoy que el supremo obligue a google, tiktok, twiter, ..... (ponga aquí la mierda de red social que se le ocurra ...) para garantizar el derecho a la informacion publica de la cantidad de basura diaria que nos tragamos y los sesgos con los que se decide qué información consumimos aunque no queramos. De verdad, lo estoy deseando.
#4 encurtido
#2 Esos servicios son cajas negras y nunca dejarán de serlo al ser empresas privadas, no es información pública a la que se tenga derecho. Es más fácil prohibirlos como hacen algunos países.
DarthAcan #3 DarthAcan
Muro de pago
alpoza #1 alpoza
Esperemos que no sea como el del karma de MNM 8-D
alpoza #6 alpoza *
Esperanza_MM #8 Esperanza_MM
Lo preocupante es de que no fuera abierto desde su inicio.
