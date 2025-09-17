·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11166
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
13410
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
4377
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
3150
clics
Obligar a los estafadores a resolver captchas imposibles (ENG)
3153
clics
Lewis Hamilton vía Instagram sobre Gaza
más votadas
758
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
489
PP, Vox y Junts tumban la ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción
436
La Casa de Alba recibe el permiso oficial para regularizar sus pozos ilegales y allana así su caso ante el juez
786
Muere a los 89 años Robert Redford
792
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
22
clics
El Supremo obliga al Estado a abrir el algoritmo que asigna el bono social
El tribunal consagra el “derecho a la información pública” en la primera sentencia que exige a la Administración desvelar cómo funciona un proceso de decisión automatizado
|
etiquetas
:
bono social
,
algoritmo
,
sentencia
9
2
1
K
91
tecnología
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
1
K
91
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Khadgar
return false; //
0
K
16
#7
Dene
#4
bueno, si el derecho a la información está por encima de algún otro como la propiedad intelectual, etc... poco me importa si el que genera la info es el gobierno o un ente privado.
de hecho, son mucho mas peligrosos este tipo de algoritmos que crean opinion publica sesgada que el reparto de una subvencion publica, cuyo cálculo debe estar ya recogido en una orden ministerial o reglamento o lo que sea.
0
K
12
#2
Dene
Deseando estoy que el supremo obligue a google, tiktok, twiter, ..... (ponga aquí la mierda de red social que se le ocurra ...) para garantizar el derecho a la informacion publica de la cantidad de basura diaria que nos tragamos y los sesgos con los que se decide qué información consumimos aunque no queramos. De verdad, lo estoy deseando.
0
K
12
#4
encurtido
#2
Esos servicios son cajas negras y nunca dejarán de serlo al ser empresas privadas, no es información pública a la que se tenga derecho. Es más fácil prohibirlos como hacen algunos países.
0
K
7
#3
DarthAcan
Muro de pago
0
K
11
#1
alpoza
Esperemos que no sea como el del karma de MNM
0
K
11
#6
alpoza
*
#1
El Supremo obliga al Estado a abrir el algoritmo que asigna el bono social
El tribunal consagra el “derecho a la información pública” en la primera sentencia que exige a la Administración desvelar cómo funciona un proceso de decisión automatizado.
El Supremo obliga al Estado a abrir el algoritmo que asigna el bono social
El tribunal consagra el “derecho a la información pública” en la primera sentencia que exige a la Administración desvelar cómo funciona un proceso de decisión…
» ver todo el comentario
0
K
11
#8
Esperanza_MM
Lo preocupante es de que no fuera abierto desde su inicio.
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
de hecho, son mucho mas peligrosos este tipo de algoritmos que crean opinion publica sesgada que el reparto de una subvencion publica, cuyo cálculo debe estar ya recogido en una orden ministerial o reglamento o lo que sea.
El tribunal consagra el “derecho a la información pública” en la primera sentencia que exige a la Administración desvelar cómo funciona un proceso de decisión automatizado.
El Supremo obliga al Estado a abrir el algoritmo que asigna el bono social
El tribunal consagra el “derecho a la información pública” en la primera sentencia que exige a la Administración desvelar cómo funciona un proceso de decisión… » ver todo el comentario