El Supremo impidió al juez Peinado deshacerse de un caso de violencia de género en plena instrucción de la causa Begoña

El magistrado justificó que los hechos sucedieron en la región de Murcia, pese a la falta de indicios de su ubicación real.

oceanon3d #1 oceanon3d *
Hay tiempo pa comer Peinado.

En breve con la decisión de la Audiencia de apelaciones de Madrid sobre el futuro de la causa veremos hasta donde llega la madriguera de golpistas togados.

Tras 5 años de practicas del bello arte del Lawfare con Podemos llegamos a este punto ¿se atreverán?
